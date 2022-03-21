النواب يوافق على قانون الأحزاب كما عدّله الأعيان

الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما عدّله مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة.

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وكان مجلس الأعيان، أبقى على نسبة 20% بالحزب لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، ومهلة "سنة واحدة" الممنوحة لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، اضافة الى العودة لشرط حضور "الأغلبية" بدلاً من "ثلث" الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق تماماً مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.



وأحال النواب الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى المعاد من مجلس الاعيان الذي أدخل عليه عددا من التعديلات، أهمها الابقاء على التصاريح الى جانب الرخص الممنوحة لممارسة المهن داخل الامانة، وأن يكون اعفاء المهن التي تمارس في المنازل للسنوات الثلاثة الاولى من قبل أمين عمان بموجب تعليمات، بالاضافة الى إبقاء كلمة "الكبرى" باسم القانون.