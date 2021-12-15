النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" تنتخب رئيسها ومقررها

الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة النيابية المشتركة “المالية، والاقتصاد والاستثمار” اجتماعاً اليوم الاربعاء وذلك لانتخاب رئيساً ومقرراً لمناقشة مشروعي قانوني رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، ومعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لعام 2021.

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وتوافقت اللجنة على اختيار النائب الدكتور خير أبو صعيليك رئيسا لها، والنائب سالم الضمور مقرراً وذلك لمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.



كما توافقت على اختيار النائب المهندس محمد السعودي رئيساً لها، والنائب ايمن مدانات مقرراً وذلك لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لعام 2021.

