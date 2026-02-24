الهميسات: التوافق مع الحكومة إلى إجراء تعديلات موسعة على مسودة قانون "الضمان"

02:38 م

الوكيل الإخباري- قال النائب احمد الهميسات رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية انه وبعد اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء جعفر حسان للتباحث حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي ومارافق ذلك من جدول واسع في الايام الماضية. وقد اكد الهميسات في البداية على اهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستمرار الحوار والتنسيق بما يدعم اضافة اعلان



فعالية العمل الوطني المشترك ويسهم في التعامل مع القضايا المطروحة بمسؤوليه تامة.



كما بين الهميسات خلال الاجتماع ان مايهم النواب هو مصلحة المشتركين والمحافظة على حقوقهم في المدى القريب والبعيد مع مراعاه استدامه اموال الضمان الاجتماعي وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على متانة النظام التأميني.



كما اشار الهميسات الى انه وبعد تبادل وجهات النظر تم التوافق مع دولة رئيس الوزراء الى اجراء تعديلات موسعة على مسودة مشروع القانون فيما يتعلق بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة وانه سيكون كل من امضى (200) اشتراكا لن يطبق عليه القانون الحالي، كما سيكون هناك دراسة معمقة لتقاعد الشيخوخة.



كما واكد الهميسات على انه وبالرغم من اجراء الحكومة تعديلات كثيرة على مسودة القانون ،فان القانون عندما ياتي الى مجلس النواب سنقوم باجراء تعديلات اضافية وجوهرية اخرى تكون في مصلحة المشتركين وصندوق الضمان على حد سواء.





