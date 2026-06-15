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الهميسات يهنئ الأردنيين بمناسبة رأس السنة الهجرية

الهميسات يهنئ الأردنيين بمناسبة رأس السنة الهجرية
الهميسات يهنئ الأردنيين بمناسبة رأس السنة الهجرية
 
الإثنين، 15-06-2026 10:25 ص
الوكيل الإخباري-  هنأ رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب أحمد الهميسات، الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، سائلاً الله تعالى أن يجعلها سنة خير وبركة وسعادة وفلاح على الجميع.اضافة اعلان



وأكد الهميسات في تهنئته أن تعاقب السنوات لا يحمل التغيير بحد ذاته، وإنما الإنسان هو من يصنع الفرق من خلال تطوير ذاته وتحسين أدائه ومراجعة مسيرته، مشيراً إلى أن السنوات ليست سوى محطات زمنية تسجل ما يقدمه الإنسان من إنجازات أو تقصير.

ودعا إلى اغتنام هذه المناسبة للتأمل في الماضي ومحاسبة النفس والعمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز الإيجابيات، مؤكداً أن السعي نحو الأفضل يبدأ من إرادة الإنسان وعزيمته على التغيير.
 
 


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