الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال 74 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب

وقال الشبلي خلال اجتماع للجنة فلسطين النيابية، اليوم الأحد، إنه تم إرسال 53 طائرة عبر مطار العريش، بالإضافة إلى تنفيذ 124 إنزالا جويا أردنيا و266 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، كما جرى إرسال 8 طائرات عمودية تحمل المساعدات.
وأضاف أنه تم إرسال 138 قافلة إغاثية بمجموع 4919 شاحنة.
وأشار الشبلي إلى تركيب 245 طرفا صناعيا لمبتوري الأطراف من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة.
وبيّن أنه تم توزيع أكثر من 338 ألف وجبة غذائية ساخنة على النازحين والمتضررين في غزة، وجرى إرسال 2991 طنا من الطحين، وتوزيع أكثر من 130 ألف رغيف خبز، وتوفير ما يزيد على 2 مليون لتر من الماء.
ولفت الشبلي إلى أن عدد المستفيدين من مساعدات الهيئة الخيرية الهاشمية في قطاع غزة بلغ 1.364 مليون شخص.
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