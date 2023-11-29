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الأربعاء، 29-11-2023 05:51 م

الهيئة الخيرية للنواب: 14 طائرة إغاثية أرسلت من الأردن إلى غزة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني النيابية، المهندس محمد السعودي، وقوف المؤسسات الوطنية كافة، خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده المتواصلة والصادقة لوقف الحرب وإغاثة الأهل في فلسطين وقطاع غزة.

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وقال خلال زيارة الكتلة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، إن مواقف الأردن، ثابتة ومشرفة وتعبر عن عمق العلاقة مع الأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى أن التلاحم بين الموقف الرسمي والشعبي في وجه العدوان على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة نابع من الوجدان الوطني الصادق.


بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب، نمر السليحات، ورمزي العجارمة، وأسماء الرواحنة، أن الأردن بقيادته الهاشمية لم يألُ جهدا يوما في مد يد العون لكل من هو بحاجة له.


وقالوا "العالم تابع كيف استطاع الأردن إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى أهلنا في غزة، وإقامة مستشفى بإشراف مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في خطوة تعبر عن مدى اهتمام الأردن بما يحدث في فلسطين، واستعداده لتقاسم كل إمكانياته مع أهلنا تحت الحصار.


وأكدوا أن هذه الزيارة جاءت لدعم جهود الهيئة في إيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وفلسطين وللتعبير عن دعم الكتلة للجهود الكبيرة المبذولة.


بدوره، عرض الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، جهود الأردن لإغاثة الأهل في قطاع غزة التي جاءت بتوجيهات ملكية، وتعاون المؤسسات الرسمية والأهلية كافة.


وبين أن الهيئة تتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية لتكثيف إرسال المساعدات الطبية والإغاثية بمختلف أنواعها لضمان تغطية الاحتياجات الواردة.


وقال الشبلي، إن حجم المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة بلغت 14 طائرة إغاثية، إضافة إلى قافلة مساعدات برية، لافتا إلى مواصلة الهيئة إرسال المساعدات إلى الأهل في غزة وفق ما يرد من احتياجات.

 




 

 


 

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