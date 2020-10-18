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الأحد، 18-10-2020 01:13 م

الهيئة المستقلة: الانتخابات في موعدها حتى الآن

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الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب الأحد، أنها تعمل حتى الآن على أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني قال بخصوص موعد الانتخابات المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد: "إن الهيئة تعمل للآن على أن الانتخابات النيابية لمجلس النواب 19 ستُجري في موعدها."


وتابع المومني في حديثه عن احتمالية تغيير موعد الاقتراع في ظل انتشار الفيروس: "هذا الأمر يتقرر في وقت قريب جدا من وقت الاقتراع، إلى الآن نحن نعمل على إجراء الانتخابات في موعدها".


رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة قال في 4 أكتوبر /تشرين أول 2020 ، إن الهيئة ستعيد النظر بموعد الانتخابات النيابية إذا كان هناك انتشار واسع وبشكل كبير للفيروس قد يؤذي صحة المواطنين.


"أمر إعادة النظر بموعد إجراء الانتخابات لا يعني تأجيلها وإنما تغيير الموعد لها وبالقانون مجلس مفوضي الهيئة يملك حق تحديد موعد الاقتراع " وفق الكلالدة.


وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.


وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي وفرتها الهيئة أوضح المومني أن عدد الاستعلامات عبر الرقم الوطني بلغ  حتى تاريخه 389.153 استعلاما، موضحا أن الخدمة تُوفر للمستفيد معرفة مركز اقتراعه ودائرته الانتخابية.


كما وصل عدد الاستفسارات عبر رقمي الهيئة 9455 و 117100 إلى مليون و258 ألف و222 استفسارا، وفق المومني.


 




 

 


 

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