الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الإثنين، 28-09-2020 09:52 ص

الهيئة المستقلة: 43 مخالفة مال أسود وشراء أصوات

1596566264743


الوكيل الإخباري - كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن رصد ا ٢١٩ مخالفة انتخابية حتى مساء الأحد، منها ٤٣ مخالفة تتعلق باستخدام المال الأسود وشراء الأصوات.

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني إنهم قاموا بتحويل أربع مخالفات تتعلق بشراء الأصوات حتى الآن إلى القضاء، فيما هناك أربع قضايا أخرى قيد التحقيق، وسيتم تحويلها إلى القضاء في حال توفر الأدلة الكافية التي تستدعي ذلك.

اضافة اعلان

وكان المومني قد كشف في تصريح صحفي سابق ،عن 4 مخالفات مال أسود أحيلت إلى القضاء والأجهزة الامنية منها أطراف نواب.

 

وانتهت آمال النواب بتمديد المجلس دورة إضافية بعد صدور الإرادة الملكية الأحد بحل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وتعيين مجلس أعيان جديد يرأسه رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.

 

وتشهد المملكة في العاشر من تشرين ثاني القادم انتخابات نيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر في تاريخ المملكة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز-(أرشيفية)

الفايز يعتذر عن استقبال المهنئين

1601058131646

ورش تدريبية لحث الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية

15-11-19-535253563

المدعي العام يوقف شخصا هدد راغبين بالترشح للانتخابات

WhatsApp Image 2020-02-08 at 11.38.50 AM

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني

1596566264743

تحديد موعد وأماكن الترشح للانتخابات المقبلة

15e8f135a76c4306a80e602994037078

دائرة بدو الشمال تنهي تجهيزاتها لاستقبال المرشحين

أخبار متعلقة
15-11-19-535253563

المدعي العام يوقف شخصا هدد راغبين بالترشح للانتخابات

1596566264743

تحديد موعد وأماكن الترشح للانتخابات المقبلة

15e8f135a76c4306a80e602994037078

دائرة بدو الشمال تنهي تجهيزاتها لاستقبال المرشحين

1596566264743

الهيئة المستقلة: نملك حق تأجيل الانتخابات

1596566264743

المومني: لا صحة لإجراء الانتخابات على ثلاثة أيام

8888

الدكتور نصّار القيسي يعلن ترشحه للانتخابات النيابية - فيديو