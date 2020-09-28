الهيئة المستقلة: 43 مخالفة مال أسود وشراء أصوات

الوكيل الإخباري - كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن رصد ا ٢١٩ مخالفة انتخابية حتى مساء الأحد، منها ٤٣ مخالفة تتعلق باستخدام المال الأسود وشراء الأصوات.



وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني إنهم قاموا بتحويل أربع مخالفات تتعلق بشراء الأصوات حتى الآن إلى القضاء، فيما هناك أربع قضايا أخرى قيد التحقيق، وسيتم تحويلها إلى القضاء في حال توفر الأدلة الكافية التي تستدعي ذلك.

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وكان المومني قد كشف في تصريح صحفي سابق ،عن 4 مخالفات مال أسود أحيلت إلى القضاء والأجهزة الامنية منها أطراف نواب.



وانتهت آمال النواب بتمديد المجلس دورة إضافية بعد صدور الإرادة الملكية الأحد بحل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وتعيين مجلس أعيان جديد يرأسه رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.



وتشهد المملكة في العاشر من تشرين ثاني القادم انتخابات نيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر في تاريخ المملكة.



