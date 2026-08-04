الوزير المصري يكشف عن حلول مرتقبة مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور

12:51 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق أولي مع شركة البوتاس العربية لإنهاء قضية أراضي الغور، مؤكداً أن الحكومة تبنت الملف وتسعى إلى الوصول لحل نهائي يضمن معالجة القضية. اضافة اعلان





وقال المصري، خلال جلسة مجلس النواب، إن الحكومة تبحث حالياً المسار المناسب لتنفيذ الاتفاق، سواء من خلال تخصيص أراضٍ من سلطة وادي الأردن، أو توفير أراضٍ بديلة ضمن الأراضي المخصصة في امتياز شركة البوتاس.



وأضاف أنه في حال عدم رغبة المعنيين بالحصول على الأراضي المعروضة كبديل، فسيتم بحث خيار تعويضهم عن المناطق المعنية.



وأكد المصري أن الحكومة ماضية في إنهاء الملف، مشيراً إلى أنها قامت بتأجيل بعض القرارات المتعلقة بالقضية إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.





