الوزير المصري يكشف عن حلول مرتقبة مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور

وقال المصري، خلال جلسة مجلس النواب، إن الحكومة تبحث حالياً المسار المناسب لتنفيذ الاتفاق، سواء من خلال تخصيص أراضٍ من سلطة وادي الأردن، أو توفير أراضٍ بديلة ضمن الأراضي المخصصة في امتياز شركة البوتاس.
وأضاف أنه في حال عدم رغبة المعنيين بالحصول على الأراضي المعروضة كبديل، فسيتم بحث خيار تعويضهم عن المناطق المعنية.
وأكد المصري أن الحكومة ماضية في إنهاء الملف، مشيراً إلى أنها قامت بتأجيل بعض القرارات المتعلقة بالقضية إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
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