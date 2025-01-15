"الوسطية النيابية" تثمن التوجيه الملكي بتشكيل مجلس "تكنولوجيا المستقبل"

وعبرت الكتلة، في بيان اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها النائب زهير الخشمان، عن الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية بتشكيل المجلس، مشيرة إلى أن متابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد لهذا المجلس ستعزز من أهمية المشروع وتمنحه زخما كبيرا لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
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