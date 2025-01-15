"الوسطية النيابية" تثمن التوجيه الملكي بتشكيل مجلس "تكنولوجيا المستقبل"

الوكيل الإخباري- أكدت كتلة اتحاد الأحزاب الوطنية أن التوجيهات الملكية السامية بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل تعبر عن مدى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، المباشر بالتحديات التي تواجه العصر الرقمي المتسارع، وتعكس الرؤية الاستشرافية للمستقبل.

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