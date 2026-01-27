الوفد النيابي الأردني يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني

وأكد الصرايرة عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بمملكة البحرين، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، مشددًا على أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي أهمية كبيرة لتعزيز أواصر العلاقات التاريخية، وترسيخ الروابط الأخوية، والحرص على تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي السفير الصيني
-
رئيس مجلس الأعيان يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية
-
"الاستثمار النيابية" تقرّ مواد في مشروع قانون عقود التأمين
-
الاقتصاد النيابية تقر التقرير النهائي لقياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية
-
"السياحة النيابية" تزور جمعية وكلاء السياحة
-
"المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الصحة
-
"القانونية النيابية" تقر اتفاقيتي تسليم الأشخاص مع إسبانيا وأوزبكستان
-
رئيس مجلس النواب يلوّح بتطبيق النظام الداخلي بحق النواب الغائبين بدون عذر شرعي