الوفد النيابي الأردني يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني

06:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762471 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث الوفد البرلماني الأردني، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة، خلال استقبالهم من قبل رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة. اضافة اعلان





وأكد الصرايرة عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بمملكة البحرين، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، مشددًا على أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي أهمية كبيرة لتعزيز أواصر العلاقات التاريخية، وترسيخ الروابط الأخوية، والحرص على تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

تم نسخ الرابط





