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السبت، 02-07-2022 04:10 م

الوفد النيابي برئاسة الدغمي يختتم مشاركته في مؤتمر باكو

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الوكيل الإخباري - اختتم الوفد النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي اليوم السبت، مشاركته في أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد مؤخرا في العاصمة الأذربيجانية باكو.اضافة اعلان


وأكد الدغمي في كلمة ألقاها خلال أعمال المؤتمر على الدور الأردني في حركة عدم الانحياز وكذلك موقف الأردن من القضايا العربية والإقليمية وعلى رأٍسها القضية الفلسطينية. 

كما تبنى الأردن مقترحا عربيا يقضي بإدراج القضية الفلسطينية كبند دائم على جدول أعمال شبكة البرلمانيين لحركة عدم الانحياز حيث سيتم مناقشة هذا البند في المؤتمر المقبل الذي تستضيفه مملكة البحرين العام المقبل.

وجرى خلال أعمال المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة" اعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي المتعلق بأساليب عمل الشبكة، كما تم انتخاب رئيس وثلاثة نواب رئيس للشبكة، والموافقة على الشعار والعلم الرسميين للشبكة المقبل.

ويضم الوفد النيابي النواب : عدنان مشوقة، ومغير الهملان، ونواش القواقزة، وعمر الزيود، وخلدون الشويات، ورائد السميرات، وعبد الرحيم المعايعة.

 




 

 


 

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