الوفد النيابي برئاسة العودات يلتقي بارزاني في أربيل

الوكيل الاخباري - نقل رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وذلك خلال زيارة قام بها العودات والوفد البرلماني المرافق إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، بحضور السفير الأردني في العراق منتصر العقلة.



وحمّل البارزاني العودات التحيات والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني، على مواقفه الداعمة للعراق بخاصة في ملف الحرب على الإرهاب.

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