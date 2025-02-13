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"اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الخميس، 13-02-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، والرئيس التنفيذي لشركة "سواعد" لتكنولوجيا الرعاية الصحية سيف حدادين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال ريادة الأعمال وتطوير وتدريب طلبة كليتي التمريض والصيدلة.

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كما وقع مساد مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "الحنش" في مجال التدريب وتبادل الخبرات الإدارية والعلمية البحثية، ووقعها عن الشركة الرئيس التنفيذي صالح الحنش.


وثمن مساد دور مركز الريادة والابتكار في الجامعة، في توفير فرص تدريبية مهمة لطلبة الجامعة من التخصصات الصحية، مشيرا إلى أن هذه المذكرات ستوفر فرصا تدريبية لطلبة الجامعة في مجالات الريادة والابتكار، بما يعزز من فهمهم لهذه المفاهيم وتجسيدها في حياتهم العلمية والعملية.

 
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