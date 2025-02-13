"اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب

الوكيل الإخباري- وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، والرئيس التنفيذي لشركة "سواعد" لتكنولوجيا الرعاية الصحية سيف حدادين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال ريادة الأعمال وتطوير وتدريب طلبة كليتي التمريض والصيدلة.

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كما وقع مساد مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "الحنش" في مجال التدريب وتبادل الخبرات الإدارية والعلمية البحثية، ووقعها عن الشركة الرئيس التنفيذي صالح الحنش.