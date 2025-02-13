"اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب

كما وقع مساد مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "الحنش" في مجال التدريب وتبادل الخبرات الإدارية والعلمية البحثية، ووقعها عن الشركة الرئيس التنفيذي صالح الحنش.
وثمن مساد دور مركز الريادة والابتكار في الجامعة، في توفير فرص تدريبية مهمة لطلبة الجامعة من التخصصات الصحية، مشيرا إلى أن هذه المذكرات ستوفر فرصا تدريبية لطلبة الجامعة في مجالات الريادة والابتكار، بما يعزز من فهمهم لهذه المفاهيم وتجسيدها في حياتهم العلمية والعملية.
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