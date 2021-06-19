انتخابات البلديات واللامركزية في آذار المقبل

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد هلالات، السبت، إنه من المتوقع إدراج قانون البلديات على أجندة أعمال الدورة العادية القادمة لمجلس النواب.

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"اللجنة المشتركة شرعت في حوار وطني حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 وستنفذ برنامجها التشاوري والتشاركي داخل وخارج مجلس النواب"،حسب هلالات.



وتوقع هلالات خلال افتتاح مشروع "تمكين الشباب لأدوار القيادة" أطلقه مركز الحياة راصد لاستهداف 70 شاب وشابة ممن لديهم نية الترشح لانتخابات البلدية واللامركزية، أيضا إجراء انتخابات البلديات واللامركزية خلال مارس/آذار من العام المقبل.



وأشار أمين عام وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ،علي الخوادرة، إلى أن مشروع قانون البلديات واللامركزية جاء لتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يضمن تحقيق التوازن التنموي داخل المحافظات مع التركيز على زيادة مشاركة الشباب و النساء في عملية التنمية وتحقيق ما يصبون له من خلال الانتخاب والترشح لهذه المجالس.





