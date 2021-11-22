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الإثنين، 22-11-2021 02:39 م

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية - أسماء

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الوكيل الاخباري– أعلن رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي فوز كل من النواب: محمد هلالات ودينا البشير وغازي الذنيبات ورمزي العجارمة وعارف السعايدة وصالح الوخيان وفايز بصبوص ومحمد جرادات وحابس الشبيب وسليمان القلاب وعبدالمنعم العودات باللجنة القانونية بالتزكية.

جاء انتخاب أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية بعد انسحاب كل من النواب نضال الحياري وبلال المومني ورائد سميرات وزيد العتوم.

وطالب المنسحبون بانتخاب المحامي عبدالمنعم العودات رئيسا للجنة بالتزكية.

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