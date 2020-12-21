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الإثنين، 21-12-2020 12:37 م

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية بمجلس النواب - أسماء

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الوكيل الإخباري - خاص انتخب أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة القانونية والتي سيترأسها النائب فايز بصبوص.

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وترشح للجنة الشؤون القانونية كل من: صالح الوخيان، محمد الهلالات، سليمان القلاب، زيد العتوم، حابس الشبيب، صالح العرموطي، فايز بصبوص، عارف السعايدة، رائد سميرات، محمد جرادات، غازي الذنيبات، عماد العدوان.

 

وخرج النائب صالح العرموطي من سباق العضوية بعد حصوله على أقل الأصوات.

 

ويأتي استحقاق انتخاب اللجان بعد اجتماعات رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات مع الكتل النيابية من أجل ضمان النسبية في توزيع اللجان على الكتل.

ويستكمل مجلس النواب، الاثنين، جلسته الثانية، والتي ينتخب فيها لجان المجلس الدائمة الـ (15) سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي له.

 

 


 




 

 


 

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