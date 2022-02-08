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الثلاثاء، 08-02-2022 01:24 م

انتخاب الطباشات رئيسا لكتلة الشعب النيابية

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الوكيل الإخباري - قررت كتلة الشعب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الفايز، بالتزكية انتخاب النائب اسلام الطباشات رئيسا للكتلة، والنواب: عبدالله عواد نائبًا للرئيس، وهادية السرحان مقررة، وطالب الصرايرة ناطقًا إعلاميًا.

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وأشاد الفايز بالدور الهام الذي لعبته الكتلة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرارية نهجها في تغيير الصورة النمطية عن الأداء الكتلوي النيابي للأفضل.


إلى ذلك، أكدت "الشعب النيابية"، في بيان صحفي، أن هذا التغيير جاء لتمكين المرأة نيابيًا، ولتعزيز دورها في الحياة البرلمانية.


وحضر الاجتماع النواب: فراس العجارمة وعلي الطراونة وسالم الضمور وطالب الصرايرة وعبدالله عواد وزينب البدول وناجح العدوان.

 




 

 


 

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