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الإثنين، 28-12-2020 10:32 ص

انتخاب رؤساء اللجان بمجلس النواب - أسماء

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الوكيل الإخباري - فاز النائب محمد الهلالات، اليوم الاثنين، برئاسة اللجنة القانونية في مجلس النواب .

وأعضاء اللجنة كل من: (صالح الوخيان، سليمان القلاب، محمد الهلالات، زيد العتوم، حابس الشبيب، فايز بصبوص، عارف السعايدة، رائد السميرات، محمد الجرادات، عماد العدوان، وغازي الذنيبات).

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وكما فاز النائب الدكتور نمر العبادي برئاسة اللجنة المالية على حساب النائب الدكتور خير ابو صعيليك، فيما فاز بالتزكية النائب ضرار  الحراسيس مقررا للجنة.

 

وانتخبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خالد ابو حسان رئيساً للجنة، والنائب جعفر ربابعة مقررا لها.


كما انتخبت لجنة الشؤون الخارجية ميرزا بولاد رئيسا للجنة وايمن المدانات مقررا لها.

 

واجتمعت اللجان للانتخاب بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، في قاعة عبدالحليم النمر، وحسب ترتيبها الوارد في النظام الداخلي لمجلس النواب بدء من اللجنة القانونية وانتهاء بلجنة المرأة وشؤون الأسرة.


 




 

 


 

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