الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

انتخاب رؤساء ومقرّري لجان النواب اليوم الخميس

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الخميس، 02-12-2021 08:57 ص

انتخاب رؤساء ومقرّري لجان النواب اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي دعوة أعضاء اللجان يوم الخميس الموافق 2/12/2021 لانتخاب رئيس ومقرر للجنة حسب الموعد المحدد إزاء كل لجنة.

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1- اللجنة المالية 10:00 مصطفى خليفة.
2- لجنة الاقتصاد والاستثمار 10:15 مصطفى خليفة.
3- لجنة الشؤون الخارجية 10:30 مصطفى خليفة.
4- اللجنة الادارية 10:45 مصطفى خليفة.
5- لجنة التعليم والشباب 11:00 مصطفى خليفة.
6- لجنة التوجية الوطني والاعلام والثقافة 11:15 مصطفى خليفة.
7- لجنة الصحة والبيئة 11:30 مصطفى خليفة.
8- لجنة الزراعة والمياه والبادية 11:45 مصطفى خليفة.
9- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان 12:00 مصطفى خليفة.
10- لجنة الطاقة والثروة المعدنية 12:15 مصطفى خليفة.
11- لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة 12:30 مصطفى خليفة.
12- لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان 12:45 مصطفى خليفة.
13- لجنة فلسطين 1:00 مصطفى خليفة.
14- لجنة المرأه وشؤون الاسرة 1:15 مصطفى خليفة.

 




 

 


 

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