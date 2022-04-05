الثلاثاء 05-04-2022
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الثلاثاء، 05-04-2022 07:09 ص

انتخاب رئيس ومقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب اليوم

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الوكيل الإخباري - ينتخب أعضاء لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، الثلاثاء، رئيسا ومقررا لها، بعد أن انتخب المجلس الأعضاء يوم الاثنين.

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وأعضاء اللجنة المنتخبون هم؛ فراس القضاة، محمد العبابنة، تيسير كريشان، أحمد عشا، أحمد السراحنة، مروة الصعوب، محمد الخلايلة، وائل رزوق، عبدالرحيم المعايعة، علي الطراونة، ومحمد المرايات.


وجاء انتخاب أعضاء جدد للجنة الصحة والبيئة، بعد اعتبار اللجنة مُنحلة حكما لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سندا لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها على خلفية اتفاقية وزارة الصحة لشمول عاملين في المؤسسات الحكومية بالعلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص من درجتي التأمين الثانية والثالثة.


وقدم حينها النواب عبد الرحيم المعايعة، وأحمد السراحنة، ومحمد الخلايلة، وتيسير كريشان، وأحمد عشا، ومروة الصعوب، ومحمد العبابنة استقالاتهم من اللجنة.


 




 

 


 

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