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الإثنين، 22-11-2021 12:11 م

انتقادات نيابية لتعديلات الحكومة على مشروع الدستور

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الوكيل الاخباري– أبدى العديد من أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الإثنين، انتقادهم لمشاريع قوانين “الدستور والانتخاب والأحزاب” التي حولتها الحكومة للمجلس قبل أيام.

وفي القراءة الأولى، تساءل العديد من النواب عن الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة لإضافة “مجلس الأمن الوطني” ضمن مشروع “الدستور”.

وأكد النواب على أهمية مقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشددين على أنها الآن في عهدة مجلس النواب ولهم كل الحق بالتعديل عليها.

** عطية: إضافة نص "الأمن الوطني" مخالفة لما ضمنه الملك

واعتبر النائب خليل عطية، أن إضافة الحكومة لنص إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، في مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، تعديلا خطيرا.

وقال، أن إضافة هذا النص، يعد مخالفة لما قاله جلالة الملك في الرسالة التي عهد بها إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ودعا عطية مجلس النواب إلى دراسة هذه التعديلات جيدا، مضيفا أن "هذا الإدخال ليس في مكانه".

** العودات: تعديلات الدستور تدشن السند القانوني لـ"الأمن الوطني"

من جهته، استنكر النائب عبدالمنعم العودات، القول بأن ما أضيف من قبل الحكومة على مشروع تعديل الدستور، ليس له سند قانوني وأنه يخالف القانون، متسائلا "ما هذا الكلام!".

وأكد، أنه وبموجب مشروع تعديل الدستور سننشئ وندشن هذا السند القانوني، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة أضافت بند إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وقال إنه وفي القراءة الأولى لمشروع التعديل يتوجب على الحكومة أن توضح اليوم ما جاء من إضافات على المشروع، مضيفا أنه وفي القراءة الثانية سيكون القرار لدى مجلس النواب و"سندافع عنه".

** العجارمة: مصطلح الهوية الجامعة مرفوض بشكل كلي

بينما عبر النائب فراس العجارمة، عن رفضه لمصطلح الهوية الجامعة بشكل كلي.

وقال إن هناك في الأردن هوية وطنية فقط، يندرج تحتها هويات فرعية كلها لها الاحترام.

** الصرايرة: الحكومة لم توضح الأسباب الموجبة لـ “الدستور”

وقال النائب رجا الصرايرة، إن المداخلة التي قدمتها الحكومة حول التعديلات الدستورية، غير واضحة.

وبين أن الحكومة لم توضح أبداً الأسباب الموجبة التي دفعتها لتعديل مشروع قانون الدستور.

** القيسي: يجب دراسة التعديلات الدستورية بعمق

من جهته، أكد النائب نصار القيسي، على وجوب دراسة التعديلات الدستورية بعمق.

وشدد على أن مجلس النواب صاحب الحق باجراء التعديلات على مشاريع القوانين التي جولتها الحكومة للمجلس.

** الظهراوي: على الحكومة توضيح الهوية الجامعة

بينما طالب النائب محمد جميل الظهراوي، بتوضيح من الحكومة حول الهوية الجامعة.

ودعا الحكومة إلى تعديل مشروع قانون الانتخاب، معتبراً أنه اعادة لسابقيه.

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