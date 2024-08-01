انتهاء فترة الترشح للانتخابات النيابية اليوم

واستقبلت الهيئة الأربعاء، 57 طلبًا للترشح ضمن القوائم المحلية والقوائم العامة، في اليوم الثاني من فتح باب الترشح للانتخابات، ليصبح العدد الإجمالي 171 طلبا لقوائم ضمت 1235 مترشحًا ومترشحة.
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