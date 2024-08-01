انتهاء فترة الترشح للانتخابات النيابية اليوم

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الوكيل الاخباري - تنتهي الخميس، مع انتهاء ساعات دوام الهيئة المستقلة للانتخاب، فترة تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، والتي بدأت الثلاثاء.



واستقبلت الهيئة الأربعاء، 57 طلبًا للترشح ضمن القوائم المحلية والقوائم العامة، في اليوم الثاني من فتح باب الترشح للانتخابات، ليصبح العدد الإجمالي 171 طلبا لقوائم ضمت 1235 مترشحًا ومترشحة.