انتهاء فترة الطعون على قوائم المترشحين اليوم

وأضاف الرواشدة في تصريحات صحفية، إن قرعة القوائم المحلية أجريت، أما القوائم العامة ستجرى بعد انتهاء فترة الطعون، وإذا كان هناك طعون تحتاج المحكمة 3 أيام للبت فيها.
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