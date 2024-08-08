انتهاء فترة الطعون على قوائم المترشحين اليوم

09:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698937 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن فترة الطعون على القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب الـ20 تنتهي الخميس.



وأضاف الرواشدة في تصريحات صحفية، إن قرعة القوائم المحلية أجريت، أما القوائم العامة ستجرى بعد انتهاء فترة الطعون، وإذا كان هناك طعون تحتاج المحكمة 3 أيام للبت فيها.