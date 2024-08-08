 
الخميس 2024-08-08 10:04 ص
 
 

انتهاء فترة الطعون على قوائم المترشحين اليوم

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب




 

الخميس، 08-08-2024 09:14 ص
الوكيل الإخباري-    قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن فترة الطعون على القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب الـ20 تنتهي الخميس.

وأضاف الرواشدة في تصريحات صحفية، إن قرعة القوائم المحلية أجريت، أما القوائم العامة ستجرى بعد انتهاء فترة الطعون، وإذا كان هناك طعون تحتاج المحكمة 3 أيام للبت فيها.
gnews

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