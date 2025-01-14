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انعقاد ندوة فكرية متميزة في حزب الاتحاد الوطني الأردني حول العلاقات الأردنية السورية

حزب الاتحاد الوطني
حزب الاتحاد الوطني الأردني
الثلاثاء، 14-01-2025 10:43 م

الوكيل الإخباري-   عقد حزب الاتحاد الوطني الأردني مساء يوم الثلاثاء ندوة فكرية متميزة بعنوان: "العلاقات الأردنية السورية: آفاق المستقبل وفرص التعاون"، وذلك في مقر الحزب في منطقة أم أذينة.

وشهدت الندوة حضور الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني، السيد علي الزبون، وعدد من الشخصيات السياسية والفكرية البارزة في الحزب، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين المهتمين بالشأن العام.

تناولت الندوة عدة محاور رئيسية أبرزها العلاقات المستقبلية بين الأردن وسوريا، ودور الأردن في دعم إعادة بناء سوريا الجديدة، وأهمية بناء شراكة استراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث دور المستثمرين الأردنيين والشركات الأردنية في إعادة إعمار سوريا وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وقد كان المتحدث الرئيسي الدكتور ممتاز سليمان، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، الذي قدم رؤى شاملة ومقترحات عملية لتعزيز التعاون المشترك بين الأردن وسوريا.

وفي ختام الندوة، أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني على أهمية مثل هذه اللقاءات الفكرية في تعزيز الحوار وتبادل الرؤى بين الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة البناء على العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن وسوريا لتحقيق مستقبل مشترك قائم على التعاون والتنمية المستدامة.

لاقى الحدث تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين أثنوا على الجهود المبذولة في تنظيم الندوة وأهمية محاورها في هذا التوقيت الحساس.

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