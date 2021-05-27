الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
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اول تعليق للنائب اسامة العجارمة بعد تجميد عضويته

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الخميس، 27-05-2021 08:48 م

اول تعليق للنائب اسامة العجارمة بعد تجميد عضويته

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 الوكيل الاخباري  - علق النائب أسامة العجارمة على قرار مجلس النواب تجميد عضويته لمدة عام  بأنه يجب أن يتم الدعوة للاجتماع قبل 48 ساعة من موعد الانعقاد ويرفق معها جدول الاعمال، ويجب أن يكون هناك توصية من اللجنة المسؤولة عن القرار يطلع عليها النواب، وفق النظام الداخلي للمجلس، وهذا لم يحدث.
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وقال العجارمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت المملكة"، مشككا بالتحقيقات التي اجرتها اللجنة، "عندما احضروا الورقة للتوقيع على افادتي في التحقيقات وجدت أن كلمات كثيرة اسقطت منها، ولا اعلم اذا كان ذلك عمدا او سهوا، وكانت كلمات غاية في الاهمية".

وأضاف "اخضعت خطابي بعنوان الاعتذار لمجلس النواب، حتى وان لم يتضمن كلمة الاعتذار لفظيا، واوافق على اخضاع كلمتي لخبراء لغة يوافق عليهم المجلس والبحث اذا ما كان يعتبر اعتذارا ام لا شريطة مقارنته بالفعل".

 




 

 


 

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