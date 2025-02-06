بابا الفاتيكان يلتقي نواب أردنيين على خلفية معرض "الأردن فجر المسيحية"

12:49 م

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الوكيل الإخباري- التقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الوفد النيابي الأردني المشارك في معرض "الأردن: فجر المسيحية"، الذي يُقام في العاصمة الإيطالية روما، والذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، والوفد المرافق له. اضافة اعلان





ويضم الوفد كلًا من النواب: هيثم زيادين، وصفي حداد، هايل عياش، أندريه حواري، إياد جبرين، عيسى نصار، جهاد عبوي، وسالم العمري.



وقال الخصاونة خلال اللقاء إن الأردن يعد متحفًا كبيرًا للآثار والمعالم الدينية والأثرية، حيث يضم العديد من الكنائس والآثار التي يجب أن يتعمق بها الحاج والسائح الأوروبي، داعيًا المجتمع الأوروبي لزيارة الأردن والاستمتاع بتاريخها العظيم المليء بالتفاصيل التاريخية المتجذرة.



وأضاف أن الأردن يمتلك أهمية كبيرة لأنه يضم نهر الأردن الذي تعمد فيه السيد المسيح، بالإضافة إلى المئات من المواقع الأثرية الدينية التي يجب أن يزورها السائح والحاج المسيحي ليتأملوا في تاريخ هذه الأرض المباركة.



وأكد أن الهاشميين، طوال مسيرتهم وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، عززوا قيم التسامح والتعايش استمرارا لتلك الثوابت دون تمييز، وعنوانها العدل والمساواة ضمن الدستور الذي كفل لجميع الأردنيين حقوقهم وواجباتهم.



وأكد الوفد أهمية الأردن في السياحة الدينية وضرورة تعريف الحاج المسيحي بالأماكن المقدسة الموجودة في الأردن، وعلى رأسها موقع معمودية السيد المسيح وغيرها من المعالم الدينية المتنوعة، ودعوتهم لزيارتها، فالأردن كان مهد الديانة المسيحية والعمل على تعريف المجتمع الأوروبي بالأهمية الدينية للمملكة.



ويُذكر أن معرض "الأردن: فجر المسيحية" يُقام تحت الرعاية الملكية السامية وبتعاون مشترك بين وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والفاتيكان، بهدف تعريف المجتمع الإيطالي والعالمي بأهمية الأردن كمهد لانطلاق المسيحية. كما يسلط الضوء على موقع معمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا) في نهر الأردن، واستمرار هذا الإرث حتى اليوم في ظل العهد الهاشمي.



