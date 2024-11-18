بث مباشر | مجلس النواب يعقد أولى جلساته في الدورة العادية الأولى

وترأس الجلسة النائب مجحم الصقور، إذ يتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً ، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس سنداً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتتضمن الجلسة الأولى؛ حلف اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس النواب سنداً لأحكام المادة ( 80 ) من الدستور والمادة ( 4 ) من النظام الداخلي دون زيادة أو نقصان بالنص التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).
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