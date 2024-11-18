بث مباشر | مجلس النواب يعقد أولى جلساته في الدورة العادية الأولى

الوكيل الإخباري - عقد مجلس النواب العشرين، الاثنين، أولى جلساته في الدورة العادية الأولى من عمر مجلس الأمة.

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وترأس الجلسة النائب مجحم الصقور، إذ يتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً ، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس سنداً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.