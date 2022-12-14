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بدء اجتماع حاسم بين الحكومة والنواب لحل ملف النقل

الأربعاء، 14-12-2022 10:33 ص

بدء اجتماع حاسم بين الحكومة والنواب لحل ملف النقل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

يترقب الأردنيين نتائج اجتماع مجلس النواب والحكومة الذي يعقد في هذه الأثناء، لبحث أزمة إضرابات النقل وأسعار المشتقات النفطية.

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وكانت كشفت مصادر نيابية أن الاجتماع بين الحكومة والنواب سيكون مغلقا على وسائل الإعلام.

وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماع الحاسم لحل ملف النقل فور الانتهاء منه والتوصل إلى صيغة تفاهمية بين جميع الأطراف.

وأضافت أن المجلس جاد في تبني مطالب الأطراف المتضررة من ارتفاع أسعار المحروقات وسيضغط باتجاه التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال وصلت الأمور إلى باب مسدود بين الحكومة ومتضرري قطاع النقل فإنه يحق لـ10 نواب أن يتقدموا بمشروع قانون من أجل بحث ملف المشتقات النفطية تحت القبة وفق ما يتيحه النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبيّنت أن اجتماع اليوم سيكون له دور كبير في التوصل إلى حل وخاصة أن المجلس بانتظار الرد على المقترحات التي عرضت في الاجتماع الأخير لحل القضية وإنهاء إضراب قطاع النقل.

وأسفر اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية مع الحكومة أول أمس الاثنين عن تشكيل لجنة نيابية - حكومية مشتركة لحل قضية إضراب أصحاب الشاحنات.

 




 

 


 

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