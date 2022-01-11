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الثلاثاء، 11-01-2022 10:37 ص

بدء التحقيق بمشاجرة النواب اليوم.. والرياطي يحضر

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الوكيل الإخباري - أكد النائب حسن الرياطي نيته حضور اجتماع تعقده اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة القانونية اليوم الثلاثاء، للتحقيق في مشاجرة النواب التي وقعت تحت القبة مؤخرا.

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وقال الرياطي لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة طلبت منه الحضور للاستماع إلى أقواله حول الحادثة.

 

وأضاف أن جهود الإصلاح ما زالت مستمرة حتى الآن، لكن تواجد رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي خارج البلاد حاليا ربما يؤخرها بعض الشيء.

 

وأشار الرياطي إلى أن الدغمي وعد بحل وإنهاء الخلاف بين النواب.

 

وقررت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة غازي الذنيبات للتحقيق في مشاجرة النواب.


وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة التي ضمت كل من النواب: رمزي العجارمة، عارف السعايدة، سليمان القلاب، فايز بصبوص، صالح الوخيان، ستبدأ بالاستماع للأطراف المشتكى عليهم اعتبارا من الثلاثاء.


وأوضح أن اللجنة قد تعلن نتائج عملها خلال أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى، قبل أن ترفع قرارها إلى المجلس الذي بدوره سيتخذ القرار المناسب.

ووصلت شكاوى من النواب اندريه حواري وشادي فريج إلى اللجنة القانونية النيابية عقب المشاجرة التي وقعت تحت القبة مؤخرا، فيما تقدم الرياطي بشكوى هو الآخر على النواب: اندريه حواري، أحمد السراحنة، شادي فريج، فادي العدوان، عبدالرحمن العوايشة، وائل رزوق.

 

وكان نشب خلاف بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية قبل أن يتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي ليضطر رئيس المجلس على إثره إلى رفع الجلسة.

وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.

 




 

 


 

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