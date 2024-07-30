بدء الترشح للانتخابات النيابية اليوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - يبدأ الثلاثاء، الترشح للانتخابات النيابية 2024 من خلال تقديم الطلبات إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، ولمدة 3 أيام.



وكان المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، قد قال الاثنين، إنّه مع بدء الترشح للانتخابات النيابية تبدأ عملية الحراك الانتخابي بالسخونة أكثر ويكون من اللافت جدا أن نجد الأرقام والدلالات التي تسمح بتحليل المشهد الانتخابي وبالتحديد المشهد الحزبي.



وأوضح الرواشدة أن شروط الترشح داخل القائمة بدلالة المادة 10 بقانون الانتخاب هي الأحكام المعتادة في هذه المسألة وهي أن يكون مضى على حمله الجنسية الأردنية 10 سنوات على الأقل وأن يكون مسجلا في جداول الناخبين، وأن لا يكون محكوما بالإفلاس، وأن يكون كامل الأهلية وغير ذلك من تفاصيل حددها القانون.