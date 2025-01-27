بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على بدء العمل مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2025 بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

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ويشرع مجلس النواب في هذه الأثناء بمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحله التشريعية.