 
الإثنين 2025-01-27 12:50 م
 

بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

ا
أرشيفية
الإثنين، 27-01-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على بدء العمل مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2025 بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

اضافة اعلان

 

ويشرع مجلس النواب في هذه الأثناء بمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحله التشريعية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، كما يركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.

وينص القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.

ويتضمن القانون إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني. 

 
gnews

أحدث الأخبار

تحويلات مرورية

أخبار محلية إغلاق جسر مدخل المطار بدءا من الثلاثاء .. وتحويلات مرورية

ب

فن ومشاهير ياسمين صبري تترك تصوير مسلسلها الرمضاني لسبب مفاجئ! - صورة

بر

منوعات ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة تحت الماء بـ120 يوما

ا

أخبار محلية الحكومة تبرر إجراء التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات

جانب من الغعالية

أخبار محلية تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض فيتور 2025

ل5

منوعات اكتشاف موجات كونية غريبة تشبه أصوات الطيور من أعماق الفضاء!

ن

أخبار محلية الملكة رانيا: اللهم أجبر كسر قلوب عبادك

محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي في محطة التنقية شمال العقبة

أخبار محلية مياه العقبة تبدأ تشغيل محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي



 




الأكثر مشاهدة