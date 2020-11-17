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الثلاثاء، 17-11-2020 09:18 ص

بدء مرحلة الطعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الـ 19

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الوكيل الإخباري - بدأت، اليوم الثلاثاء، مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، والتي تستمر 15 يوما، بعد أن نشرت الأسماء في الجريدة الرسمية.

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وتصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي - بالطعون في صحة نيابة أعضاء المجلس - غير القابل للطعن خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

 

وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، قد أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب أمام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي أعضائه.

 

ونشرت الاثنين، في الجريدة الرسمية النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، التي جرت في العاشر من تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، حيث اقترع  1378711 ناخبا، وبنسبة اقتراع نهائية بلغت 29.9%.


 




 

 


 

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