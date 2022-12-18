"برلمانية المغرب العربي" تلتقي السفير الجزائري

الوكيل الإخباري - التقت جمعية الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي، اليوم الأحد، برئاسة النائب مجحم الصقور، السفير الجزائري لدى عمان محمد شريف كورطة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، خلال اللقاء، الذي حضره رئيسا اللجنتين النيابيتن: الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، والاقتصاد والاستثمار عمر النبر، إن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عمّيقة، وهو ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات ولاسيما البرلمانية منها، لافتا إلى الحرص المستمر من كلا الجانبين على التواصل الدائم حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا بعد الزيارة الاخيرة الملكية الى الجزائر.



وبين الخلايلة أن العلاقات بين البلدين تشهد مزيدا من النمو والتقدم والازدهار في مختلف المجالات وذلك تجسيدا للطموحات الوطنية والقومية والتي اسسها قادة البلدين على مختلف الازمنة وعززها كل من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه عبد المجيد تبون.



إلى ذلك، وصف الصقور العلاقات الاردنية الجزائرية بـ"المتينة والقوية"، وهي في تطور مُستمر بجهود قادة البلدين الشقيقين، مشيرا إلى المواقف المشتركة بين البلدين تجاه القضايا المحلية والدولية خصوصا القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.



وأكد حرص مجلس النواب، وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة تعزيز العلاقات الاخوية مع دول المغرب العربي ومنها الجزائر في شتى المجالات وخاصة البرلمانية، وتفعيل عمل لجان الأخوة والصداقة بين المجلسين، بهدف تمتين العلاقات والبناء على ما تم من إنجازات من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبالعمل العربي المشترك.



بدورهم، طالب النواب: أيمن مدانات وفايزة عضيبات وخالد البستنجي وسالم العمري ودينا البشير ومجدي اليعقوب، بضرورة إعادة تفعيل اللجان المشتركة وزيادة الاتفاقيات والاستثمارات والترابط التجاري وازلة كل المعيقات التي تواجه العمل المشترك، مؤكدين أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع البرلمان الجزائري.



من ناحيته، أشاد السفير كورطة بما تحقق من تعاون في كل القطاعات، داعيا إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.



كما أكد أهمية توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى بهدف تحقيق تنمية مشتركة ومتضامنة بما يحقق النماء والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.



وقدم كورطة التعازي لأسرة الشهيد وللشعب الاردني باستشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح.