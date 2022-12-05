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الإثنين، 05-12-2022 04:44 م

برلمانية دول آسيا تكرم السفير التركي بمناسبة انتهاء عمله

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الوكيل الإخباري - كرمت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، اليوم الاثنين، السفير التركي لدى المملكة إسماعيل اراماز بمناسبة انتهاء مهامه، مُقدمة له درعًا تذكاريًا، تكريمًا لجهوده التي بذلها طيلة فترة خدمته.

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وتمنت له دوام التوفيق والنجاح في عمله القادم.


وأعرب رئيس الجمعية، النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، خلال لقاء الجمعية السفير اراماز، عن تقديره للجهود التي بذلها أثناء فترة عمله ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وتطويرها بما يحقق المصالح المُشتركة.


من جهتهم، أشاد أعضاء الجمعية بجهود السفير ومساعيه الدؤوبة في تعزيز العلاقات وتطويرها في مُختلف المجالات. 


بدوره، أعرب السفير التركي عن تقديره لجهود مجلس النواب وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا الذين ضربوا أروع الأمثلة في تعميق العلاقات وتسهيل مهامه خلال فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

 




 

 


 

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