برلمانية دول آسيا وأوقيانوسيا تلتقي السفير الأذربيجاني

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، إن الأردن تعرض كغيره من الدول إلى موجات الإرهاب التي خلفت أرواح العديد من الأبرياء، فضلًا عن الإصابات.

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وأضاف، خلال لقاء الجمعية اليوم الاثنين، السفير الأذربيجاني لدى عمان ايلدار سليمنوف، أن الإرهاب الذي تعرض له الأردن جاء نظرًا لمواقفه الثابتة والعادلة تجاه قضايا المنطقة بشكل عام، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.



وأكد المعايعة ضرورة إحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



من جهة أخرى، قال المعايعة إن الجمعية تسعى لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، لا سيما السياحية والاقتصادية والبرلمانية منها، مرحبا بزيارة رئيس مجلس النواب الأذربيجاني التي قام بها أخيرا إلى الأردن، والتي جاءت ضمن تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.



من جهتهم، قال النواب، رمزي العجارمة واسماعيل المشاقبة وسالم العمري، إن العلاقات بين البلدين الصديقين متجذرة في مختلف المجالات، مطالبين بضرورة دعم مواقف الأردن الثابتة والصلبة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية.



بدوره، قال سليمنوف إن أذربيجان تسعى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، سيما الاقتصادية منها، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرا إلى وجود التبادل الطلابي والثقافي والتعليمي بين الأردن وأذربيجان.