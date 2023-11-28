برلمانيون لأجل القدس تثمن موقف الأردن الداعم لفلسطين

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب المهندس فراس العجارمة خلال زيارتها مقر رابطة (برلمانيون لأجل القدس) في اسطنبول، مجريات الأحداث في فلسطين وقطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية على يد آلة الاحتلال الإسرائيلي.



وعرض العجارمة للجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك والحكومة لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على فلسطين بأسرها.



وأوضح أن جلالة الملك حذر المجتمع الدولي من استمرار هذا العدوان الإسرائيلي وتبعاته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا رفض الأردن للتهجير.

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