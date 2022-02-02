الأربعاء 02-02-2022
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الأربعاء، 02-02-2022 04:02 م

برنامج حكومي لخلق 60 ألف فرصة عمل في 2022 وحوافز مالية للقطاع الخاص

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الوكيل الاخباري - كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عن تخصيص 80 مليون دينار في مشروع قانون موازنة 2022 لبرنامج وطني للتشغيل.اضافة اعلان


وقال الشريدة خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة 2022، إن هذا البرنامج يسعى إلى خلق 60 ألف فرصة عمل مستدامة على الأقل خلال عام 2022.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ البرنامج من خلال وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وسيقدم حافزا ماليا للقطاع الخاص بدعم الأجور او المساهمة في الضمان الاجتماعي، او عبر التدريب.

وبين أن البرنامج يساهم في التخفيف من مشكلة البطالة القائمة.

 




 

 


 

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