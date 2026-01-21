بسبب التدخين.. نائب يطالب بدخول الضابطة العدلية الى مجلس النواب

الوكيل الإخباري - دعا النائب الدكتور عبدالهادي بريزات إلى حظر التدخين بأنواعه العادي والإلكتروني تحت قبة مجلس النواب.

اضافة اعلان

وقال بريزات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن المواد 52 و53 و63 من قانون الصحة العامة تحظر القيام بالتدخين في الأماكن العامة، لافتا إلى أنه على النواب أن يطبقوا القوانين قبل طلب تنفيذها من الحكومة.

وأضاف أنه يجب على رئيس مجلس النواب اعتبار قبة مجلس النواب منطقة خالية من التدخين، وإلا فعليه إدخال الضابطة العدلية للمجلس ومخالفة كل من يخالف القانون.