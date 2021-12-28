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الثلاثاء، 28-12-2021 08:37 م

بعد المشادة مع الدغمي.. النائب سميرات لـ"الوكيل الاخباري": كل واحد إله رأيه

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النائب رائد سميرات


الوكيل الاخباري - قال النائب رائد سميرات إن الجهود البرلمانية الآن تجري لمحاولة الإصلاح و "لملمة" ما جرى في مجلس النواب، معبراً عن تفاؤله بتجاوز الأزمة التي حصلت تحت القبة. 

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وقال السميرات لـ"الوكيل الاخباري" إن الأجواء في مجلس النواب كانت متوترة لدى الجميع، مشيراً إلى أن التوتر انعكس على آداء بعض النواب وتسبب بمشاحنات فيما بينهم. 

وحول ما جرى بينه وبين رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، قال السميرات إن "كل واحد له رأيه"، مؤكداً أن الاحترام لا يزال قائما في المجلس. 

وأشار إلى أنه لم تقدم أي شكوى رسمية في المجلس بعد بحق أي أحد من النواب، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة والعودة الى المجلس لإتمام مناقشة التعديلات الدستورية. 

وكان النائب عبدالكريم الدغمي انتفض بوجه النائب رائد سميرات بعد قوله كلمة "عيب علينا" خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور تحت القبة.
وقال الدغمي رداً على سميرات "بلاش كلمة عيب، تشطب من المحضر"، ليقول سميرات "أعتذر، وليش معصب؟".
وأضاف الدغمي " معصب عشانك بتحكي كلام تحت هذه القبة التي لها وقار، ولا يجوز أن يخرج الكلام عن الوقار، فعيب تقولها بالسوق".
ليرد " سميرات قلنالك نعتذر"، والدغمي رد اعتذر أكمل خلص عاد".
ليختم سميرات "امسكلنا قنوة بعد شوي".
الدغمي رد على سميرات قائلا "اذا تجاوزت بالحديث سأخرجك من الجلسة انتبه".

 




 

 


 

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