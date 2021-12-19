بعد النواب.. لقاء مرتقب للوزير حدادين مع الأعيان الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" أن لقاءً سيجمع وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان الثلاثاء المقبل.

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ومن المتوقع أن يتضمن اللقاء الاستماع لتصريحات حدادين حول وجود كميات كبيرة من المياه في الأردن تكفي لـ500 عام ورؤيته للوضع المائي.

واستضافت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اليوم الأحد، حدادين للاستماع إليه بعد تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام والاستفادة من خبراته في مجال المياه.

بدوره أكد الوزير الأسبق أن كميات المياه في طبقات الصخر الرملي في مناطق البادية الأردنية تكفي حاجة الأردن من مياه الشرب لأكثر من 5 آلاف سنة قادمة.



وقال حدادين إن كميات المياه محسوبة على عدد السكان الحالي 11 مليون نسمة.



وأضاف أن الكميات في حال تغطيتها لمياه الشرب وصناعة الغذاء والاستخدامات الأخرى فإنها تكفي لـ684 سنة قادمة.



وأشار حدادين إلى أن هذه المياه بحاجة لمعالجة قبل استخدامها لغايات الشرب والاستخدامات الأخرى، وهي أقل كلفة من استخراج وتحلية المياه من البحر.

من جهته قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة إن اللجنة سترفع توصياتها لمجلس النواب بشأن اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح العلاقمة عقب الجلسة أن المناقشات مع الخبراء بشأن إعلان النوايا سيستمر من أسبوعين إلى ثلاثة.



وشدد على أن المجلس هو صاحب القرار بهذا الشأن.