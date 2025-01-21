بعد تأجيل اجتماعها أمس حول اللحوم الفاسدة.. الصحة تغلق اجتماعها اليوم بوجه الإعلام

الوكيل الإخباري- أغلقت لجنة الصحة النيابية اجتماعها مع وزير الصحة اليوم الثلاثاء بوجه وسائل الإعلام، بعد يوم واحد من تأجيل اجتماعها لمناقشة قضية اللحوم الفاسدة التي ضبطت في الأسواق.

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ولم تبرر اللجنة أسباب تأجيل الاجتماع وإغلاقه أمام وسائل الإعلام، علما بأنه تمت دعوتها لتغطية اجتماعها مما أثار استياء ممثلي وسائل الإعلام.