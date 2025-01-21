بعد تأجيل اجتماعها أمس حول اللحوم الفاسدة.. الصحة تغلق اجتماعها اليوم بوجه الإعلام

ولم تبرر اللجنة أسباب تأجيل الاجتماع وإغلاقه أمام وسائل الإعلام، علما بأنه تمت دعوتها لتغطية اجتماعها مما أثار استياء ممثلي وسائل الإعلام.
يشار إلى أن اجتماعها اليوم مع وزير الصحة كان بحضور رئيس مجلس النواب.
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