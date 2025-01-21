 
الثلاثاء 2025-01-21 01:24 م
 

بعد تأجيل اجتماعها أمس حول اللحوم الفاسدة.. الصحة تغلق اجتماعها اليوم بوجه الإعلام

مكان انعقاد اجتماع لجنة الصحة
مكان انعقاد اجتماع لجنة الصحة
الثلاثاء، 21-01-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري- أغلقت لجنة الصحة النيابية اجتماعها مع وزير الصحة اليوم الثلاثاء بوجه وسائل الإعلام، بعد يوم واحد من تأجيل اجتماعها لمناقشة قضية اللحوم الفاسدة التي ضبطت في الأسواق.

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ولم تبرر اللجنة أسباب تأجيل الاجتماع وإغلاقه أمام وسائل الإعلام، علما بأنه تمت دعوتها لتغطية اجتماعها مما أثار استياء ممثلي وسائل الإعلام.


يشار إلى أن اجتماعها اليوم مع وزير الصحة كان بحضور رئيس مجلس النواب.

 
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