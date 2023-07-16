بعد تجميد عضويتهما.. "الاستثنائية" تشهد عودة النائبين الرياطي والعوايشة

الوكيل الإخباري - شهدت أولى جلسات مجلس النواب في دورته الاستثنائية، اليوم الأحد، عودة النائب حسن الرياطي بعد تجميد عضويته لقرابة عام ونصف.

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وصوت المجلس، في وقت سابق، على الموافقة على عودة النائب حسن الرياطي وإيقاف العقوبة عنه مع نهاية الدورة العادية الحالية للمجلس الحالي، التي تنتهي في أيار المقبل.



وقرر مجلس النواب، في جلسة سرية، في 17 كانون الثاني 2022، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بعد "عراك حدث في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية".



النائبان أندريه حواري وشادي فريج، كانا قد قدما شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.



كما شهدت الدورة الاستثنائية عودة النائب عبدالرحمن العوايشة، وذلك عقب تجميد عضويته 4 أشهر، إثر "تطاوله" على وزير العدل في السادس والعشرين من كانون ثاني العام الحالي.



وكان المكتب الدائم في مجلس النواب حول العوايشة إلى اللجنة القانونية بعدما "تطاول" على وزير العدل، إثر خلافات شخصية.