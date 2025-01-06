بعد رفع الجلسة السابقة.. النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الاثنين المقبل

وقال الصفدي قبل رفعه الجلسة السابقة موجها حديثه لعدد من الوزراء إنه لا يجوز مغادرتهم أثناء مناقشة النواب لتقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف أن على الحكومة حضور الجلسة والاهتمام بكل ملاحظات النواب بشأن تقرير المحاسبة.
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