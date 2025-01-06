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بعد رفع الجلسة السابقة.. النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الاثنين المقبل

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مجلس النواب
الإثنين، 06-01-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال اليوم الاثنين، استكمال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.

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وكان رفع الصفدي جلسة النواب التشريعية الاثنين الماضي، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 احتجاجا على مغادرة عدد من الوزراء.

وقال الصفدي قبل رفعه الجلسة السابقة موجها حديثه لعدد من الوزراء إنه لا يجوز مغادرتهم أثناء مناقشة النواب لتقرير ديوان المحاسبة.

وأضاف أن على الحكومة حضور الجلسة والاهتمام بكل ملاحظات النواب بشأن تقرير المحاسبة.

 
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شؤون برلمانية بعد رفع الجلسة السابقة.. النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الاثنين المقبل



 




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