الجمعة 29-10-2021
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الجمعة، 29-10-2021 08:49 م

بولاد: الهم الأول لجلالة الملك الملف الاقتصادي وجلب الاستثمارات

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الوكيل الإخباري- أعرب رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب ميرزا بولاد، عن تفاؤل النخبة السياسية على الدوام بالجولات الملكية كونه هنالك ثمرات بنتائج الزيارات، مستذكرا زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ألمانيا التي شهدت أيضا التوقيع على اتفاقية دعم من الجانب الألماني للمملكة بمبلغ يقارب 500 مليون يورو.

وأضاف بولاد، خلال استضافته عبر برنامج “60” دقيقة الذي يذاع على التلفزيون الأردني، أن زيارة جلالة الملك المكوكية التي شهدت 5 دول تعتبر هامة جدا، ما يدل على انفراج الأزمة السورية في وقت قريب.

ونوه إلى أنّ الزيارات الملكية تحمل هاجس الوضع الاقتصادي على رأس أولوياتها؛ إذ جلالة الملك يدق كافة الأبواب لجلب الاستثمارات للأردن.

وتطرق إلى أن الأردن لديه اتفاقيات تجارة حرة مع كافة الدول الأوروبية وآخرها قبيل أشهر من الآن مع بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، ما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي المحلي.

وبيّن، أنه “لابد من الاعتراف أن مشكلتنا في الأردن تعد اقتصادية، وعلى المستوى الأمني والسياسي بخير، ولكن على الوضع الاقتصادي غير جيد، والهم الأول لجلالة الملك الملف الاقتصادي وجلب الاستثمارات”.

وبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين الماضي، جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة.

كما سيشارك جلالة الملك في مؤتمر قمة المناخ (COP26) الذي سيُعقد في غلاسكو، في اسكتلندا.

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