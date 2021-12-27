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الإثنين، 27-12-2021 12:50 م

بولاد رئيسا لكتلة القرار النيابية

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الوكيل الإخباري - توافقت كتلة القرار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، على تزكية النائب ميرزا بولاد رئيسًا للكتلة، والنواب: سليمان القلاب نائبًا للرئيس، وروعة الغرابلي مقررًا، وعطا إبداح ناطقًا إعلاميًا، فيما تم اختيار النائب هايل عياش ممثلًا للكتلة بالمكتب التنفيذي.

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وبحثت الكتلة، في اجتماعها ذلك، عدد من الموضوعات والتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي وطبيعة المرحلة القادمة، والأهداف التي تسعى الكتلة لتحقيقها خلال الدورة البرلمانية الحالية.


وتضم الكتلة كلاً من النواب: ميرزا بولاد، جميل الحشوش، عبد المحسيري، هيثم زيادين، مجدي اليعقوب، سليمان القلاب، عطا إبداح، هايل عياش، محمد الظهراوي، حسين الحراسيس، عبدالحليم الحمود، روعة الغرابلي، فواز الزعبي.

 




 

 


 

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