بولاد رئيسا لكتلة القرار النيابية

الوكيل الإخباري - توافقت كتلة القرار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، على تزكية النائب ميرزا بولاد رئيسًا للكتلة، والنواب: سليمان القلاب نائبًا للرئيس، وروعة الغرابلي مقررًا، وعطا إبداح ناطقًا إعلاميًا، فيما تم اختيار النائب هايل عياش ممثلًا للكتلة بالمكتب التنفيذي.

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وبحثت الكتلة، في اجتماعها ذلك، عدد من الموضوعات والتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي وطبيعة المرحلة القادمة، والأهداف التي تسعى الكتلة لتحقيقها خلال الدورة البرلمانية الحالية.



وتضم الكتلة كلاً من النواب: ميرزا بولاد، جميل الحشوش، عبد المحسيري، هيثم زيادين، مجدي اليعقوب، سليمان القلاب، عطا إبداح، هايل عياش، محمد الظهراوي، حسين الحراسيس، عبدالحليم الحمود، روعة الغرابلي، فواز الزعبي.