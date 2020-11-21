بيان صادر عن النائب ايمن المجالي







الوكيل الإخباري - أكد النائب أيمن هزاع المجالي، أنه اختار سبيل النيابة ليكون جامعا لا مفرقا في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها متراصين كتفا بكتف خلف القيادة الهاشمية.



وقال المجالي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، "لطالما كان ديدننا الوقوف في خندق الوطن في أي مكان كنا، وفي وجه كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره، فولاؤنا للعرش وقيادته ثابت، وبوصلتنا هي مصلحة الوطن، ووفاؤنا لإرث الشهيد هزاع الذي بذل روحه ليحيا الوطن يحتم علينا أن نعمل بلا كلل أو ملل".



وأضاف، "فها نحن قد اخترنا سبيل النيابة لنكون جامعين لا مفرقين في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها متراصين كتفاً بكتف خلف قيادتنا الهاشمية".



وتابع، "حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية".