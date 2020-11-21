السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

ترقب شعبي لإجراء حكومي عاجل للتيسير على الأردنيين

القبض على شخصين اعتديا على عامل وطن بالزرقاء

وزير الاشغال: 41 % نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال

أسعار الذهب السبت 21/11/2020

وفيات السبت 21/11/2020

الملك يشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم

فرصة لسقوط الأمطار .. السبت

الأرصاد: انخفاض جديد على درجات الحرارة السبت - تحذيرات

الصحة : 447 مصابا بكورونا على أسرة العناية الحثيثة

نقابة الاطباء تنعى استشاري التخدير احمد ابو الرب

السبت، 21-11-2020 12:08 م

بيان صادر عن النائب ايمن المجالي

107583


الوكيل الإخباري - أكد النائب أيمن هزاع المجالي، أنه اختار سبيل النيابة ليكون جامعا لا مفرقا في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها متراصين كتفا بكتف خلف القيادة الهاشمية.

وقال المجالي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، "لطالما كان ديدننا الوقوف في خندق الوطن في أي مكان كنا، وفي وجه كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره، فولاؤنا للعرش وقيادته ثابت، وبوصلتنا هي مصلحة الوطن، ووفاؤنا لإرث الشهيد هزاع الذي بذل روحه ليحيا الوطن يحتم علينا أن نعمل بلا كلل أو ملل".

وأضاف، "فها نحن قد اخترنا سبيل النيابة لنكون جامعين لا مفرقين في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها متراصين كتفاً بكتف خلف قيادتنا الهاشمية".

وتابع، "حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
49735183_1221416361316792_4785306455005724672_o

دعوة القوائم الانتخابية لإغلاق الحسابات البنكية

artworks-1fvzKJ3RTIUucKaz-hs7QlQ-t500x500

العرموطي رئيساً لكتلة الإصلاح النيابية

220204121724163405320

ترجيح موعد انعقاد أولى جلسات النواب

e373ec18-f00f-4c07-8f33-9ed5bd9c15c1

بدء مرحلة الطعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الـ 19

خالد

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

920182712367417852225

إسقاط عضوية النائب إذا ثبت شراءه أصواتاً

أخبار متعلقة
c3e71a5d-d25a-4e8b-8135-85ded4cabb4a

إحالة فائزين بالانتخابات للقضاء بتهمة شراء أصوات

920182712367417852225

نائب سابق يعلن إصابته بكورونا

ناصر جودة- (أرشيفية)

جودة يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس الأعيان

49735183_1221416361316792_4785306455005724672_o

الحكومة: 41 حزبا قدموا مرشحين للانتخابات

1020204144450429523070

المومني: لا نعوض المتضررين من إعلانات المترشحين

70692c7e12b6ac18ed47d89a6c687e2f

الفايز يلتقي السفير الإماراتي لدّى المملكة