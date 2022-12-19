الإثنين 19-12-2022
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الإثنين، 19-12-2022 05:01 م

بيان صادر عن حزب الإتحاد الوطني الأردني

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الوكيل الإخباري - الرحمن الرحيم "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ” صدق الله العظيم.

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ينعي حزب الإتحاد الوطني الأردني شهداء الوطن من أبناء الأجهزة الأمنية الذينإرتقوا برصاص الغدر الآثم ، ويؤكد الحزب رفضه و استنكاره لأي فعل خارج عن القانون، إنّ من يرفع سلاحه في وجه أي أردني عسكري أو مدني هم من أصحاب أجندات خارجه عن القانون أطلقوا رصاص الغدر انتقاماً لأنفسهم المريضة و تصفية لحساباتهم المُغرضة، و دعى الحزب على لسان رئيسة الكابتن محمد الخشمان بضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استباحة دماء أبنائنا من منتسبي الأجهزة الأمنية و الأردنيين جميعاً متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين يرقدون على أسرة الشفاء.

 

و التأكيد على ضرورة تحكيم لغة المنطق و العقل و التعبير السلمي لما يمر به الوطن من صعوبات اقتصادية ألقت بظلالها على معيشة المواطن.
داعين الله العلي القدير أن يحمى الأردن و شعبه في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله بن الحسين المفدى و ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله

 




 

 


 

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