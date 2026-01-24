بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية

وبيّن أن الرسالة الملكية حملت تشخيصًا دقيقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، ولم تكتفِ بوصف التهديد، بل قدّمت إطارًا عمليًا لإعادة بناء القوة العسكرية على أسس المرونة، والتكامل، والتفوق النوعي، بما ينسجم مع التحولات الجذرية في طبيعة الصراعات الحديثة، واتساع مفهوم ساحة المعركة ليشمل الفضاء السيبراني، والتكنولوجي، والمعرفي.
وأضاف أن التركيز على إعادة هيكلة التنظيم العسكري، وتطوير العقيدة القتالية، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، لا يمكن قراءته بمعزل عن هدف مركزي يتمثل في ضمان قدرة الجيش العربي على حماية مراكز الثقل الوطنية، وصون القرار السيادي الأردني، والحفاظ على الاستقرار الداخلي في بيئة إقليمية تتسم بدرجات عالية من السيولة وعدم اليقين.
وأشار إلى أن إدراج القدرات السيبرانية، والأنظمة المسيرة، والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات البناء العسكري، يعكس وعيًا استباقيًا بطبيعة الصراعات القادمة، ويضع الأردن في موقع الفاعل لا المتلقي، والقادر على التكيف السريع مع التهديدات المركبة، لا الاكتفاء بردود الفعل التقليدية.
وأكد الخشمان أن إعادة توجيه دور المركز الأردني للتصميم والتطوير، وتعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، يمثلان بعدًا سياديًا واقتصاديًا لا يقل أهمية عن البعد العسكري، لما لذلك من أثر مباشر في تقليص الاعتماد الخارجي، وتوطين المعرفة، وبناء قاعدة وطنية للتكنولوجيا الدفاعية تسند القرار السياسي والعسكري على حد سواء.
وختم بالإشارة إلى أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية تنظر إلى هذه التوجيهات الملكية باعتبارها خارطة طريق وطنية شاملة، وستتعامل معها نيابيًا بمسؤولية عالية، دعمًا وتشريعًا ورقابة، بما يضمن حسن التنفيذ، ويرسخ مبدأ الاحتراف والحوكمة، ويحفظ مكانة القوات المسلحة الأردنية كضامن أساسي لأمن الدولة واستقرارها.
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية
-
أخبار متعلقة
-
نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية
-
"رئيس النواب": برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن قويا عصيا على الطامعين
-
"سياحة الأعيان" تزور جمعية وكلاء السياحة والسفر
-
مالية النواب تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الصناعة والتجارة
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية
-
زراعة الأعيان تبحث خطط وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية في المملكة
-
المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الزراعة لعام 2024
-
مجلس النواب يقر بالأغلبية قانون "معدل المُنافسة" لسنة 2025