الإثنين 2026-01-12 11:39 م

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية

الخشمان: التعليم مسؤولية وطنية مشتركة لا تتحمّلها الخزينة وحدها
الخشمان: التعليم مسؤولية وطنية مشتركة لا تتحمّلها الخزينة وحدها
 
الإثنين، 12-01-2026 11:15 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي يشكّل موقفًا سياسيًا واقتصاديًا واضحًا يؤكد أن التعليم العالي ليس ملفًا هامشيًا ولا بندًا قابلًا للتأجيل، بل أولوية وطنية تمس الاستقرار الاجتماعي ومستقبل الاقتصاد الأردني.اضافة اعلان


وأوضح أن رفع مخصصات الصندوق بما يقارب خمسة ملايين دينار، ليصل مجموعها إلى أربعين مليون دينار لهذا العام، يُعد خطوة ضرورية في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على الأسر الأردنية، لكنه في الوقت ذاته يضع مسؤولية مباشرة على الحكومة والقطاع الخاص معًا للبناء على هذا التوجه وعدم الاكتفاء به.

وبيّن أن الكتلة، وانطلاقًا من هذا القرار الملكي، تؤكد أن دعم التعليم لا يجوز أن يبقى محصورًا في الموازنة العامة، داعيًا البنوك والشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الرابحة إلى الانخراط الإلزامي والمسؤول في دعم صندوق الطالب الجامعي، باعتباره استثمارًا وطنيًا في رأس المال البشري، لا عملًا دعائيًا أو ظرفيًا.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص يجب أن تُنظَّم ضمن أطر واضحة وشفافة، تضمن استدامة التمويل وعدالة التوزيع، وربط الدعم بمخرجات تعليمية تخدم سوق العمل والاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية وروح المسؤولية الوطنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية الرصيفة

أخبار محلية بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من الإعفاءات الضريبية

الخشمان: التعليم مسؤولية وطنية مشتركة لا تتحمّلها الخزينة وحدها

شؤون برلمانية بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة العامة": تأجيل اختبار تقييم الكفايات لوظيفة محاسب مساعد لوزارة الثقافة

الدفاع المدني

خاص بالوكيل شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة حول وفاة سيدة بعجانة طحين في عمان

كاميرات مراقبة

أخبار محلية تركيب 20 كاميرا متجولة لرصد المخالفات البيئية في إربد

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى 9 صباحا الثلاثاء

معبر وادي عربة الحدودي

أخبار محلية توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إقرار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026



 






الأكثر مشاهدة